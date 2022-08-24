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الكويت تعلن زيادة إنتاجها النفطي إلى 2.811 مليون برميل يومياً

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أوبك بلس

الكويت تعلن زيادة إنتاجها النفطي إلى 2.811 مليون برميل يومياً

بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة بها بموجب اتفاقية أوبك +

دبي - العربية.نت

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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط ووزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، اليوم الأربعاء، أنه تماشيا مع التزام الكويت بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية، زادت الكويت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية أوبك +.

وأضاف في بيان لوزارة النفط، أن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأكد الدكتور الفارس على أن دولة الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق، لا سيما من خلال "أوبك +".

أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف من خفض أوبك+ الإنتاج قريبا طاقة أسعار النفط أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف من خفض أوبك+ الإنتاج قريبا

وقال: "إنه منذ عام 2020، نجحت أوبك بلس في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق".

وحذر الدكتور الفارس من أن "نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد".

وتحقيقا لهذه الأهداف الاستراتيجية، أكد الوزير أن "الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق".

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