غازبروم توقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" للصيانة
يستمر التوقف حتى يوم 3 سبتمبر
أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام.
وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 0100 بتوقيت غرينتش في 31 أغسطس/ آب ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت غرينتش في الثالث من سبتمبر/ أيلول.
وكانت غازبروم قالت في بيان سابق، إنها ستتوقف وحدة ضغط الغاز الوحيدة ترينت 60 عن العمل لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيانة في 31 أغسطس 2022 والتي سيشارك فيها تقنيون من شركة سيمنز.
وأضافت أن "نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتوقف لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة" من التشغيل.
وذكرت غازبروم: "بعد انتهاء هذه الأعمال وفي ظل عدم وجود أعطال فنية ستُستأنف عمليات التسليم بمقدار 33 مليون متر مكعب من الغاز يومياً".
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