غازبروم الروسية تحقق أرباحا صافية 41.8 مليار دولار في النصف الأول

قال عملاق الغاز الروسي غازبروم يوم الثلاثاء إنه حقق أرباحا صافية بلغت 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، وأوصى مجلس إدارة الشركة بدفع توزيعات أرباح مؤقتة بعد أن امتنعت عن دفعها عن العام الماضي للمرة الأولى منذ 1998.

وتوزيعات أرباح غازبروم مسألة حساسة للسوق التي أصيبت بخيبة أمل لقرار الحكومة الروسية، المساهم الرئيسي في الشركة، في يونيو/حزيران عدم دفع توزيعات أرباح عن نتائج 2021.

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وقالت غازبروم اليوم إن مجلس إدارتها أوصى بدفع 51.03 روبل (0.8558 دولار) في توزيعات أرباح للإسهم العادية عن النصف الأول من 2022 ليصل مجمل توزيعات الأرباح إلى 1.208 تريليون روبل (20.26 مليار دولار).

وقرار مجلس الإدارة يجب أن يوافق عليه المساهمون الذين من المقرر أن يعقدوا جمعية عمومية استثنائية في 30 سبتمبر/أيلول.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم فاميل ساديجوف، إن الشركة تعتزم التقيد بسياستها لتوزيعات الأرباح التي تتضمن دفع حصص أرباح للأسهم لا تقل عن 50% من صافي الربح المعدًل.

وفي مايو/أيار، أوصى مجلس إدارة غازبروم بدفع حصة ربح قياسية قدرها 52.53 روبل للسهم عن عام 2021 مما أثار صعودا حادا في أسهمها. لكن بعد ذلك بأقل من شهر هوت أسهم جازبروم حوالي 30% في يوم واحد بعد قرار الحكومة عدم دفع توزيعات أرباح.

وقبيل الإعلان عن توزيعات الأرباح يوم الثلاثاء، أنهت أسهم غازبروم جلسة التداول في بورصة موسكو مرتفعة 7.4% عند 204 روبلات للسهم، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يوليو/تموز.