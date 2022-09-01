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"غازبروم" توقف كامل إمدادات الغاز إلى فرنسا

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غاز روسيا

"غازبروم" توقف كامل إمدادات الغاز إلى فرنسا

بسبب خلافات مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" حول المدفوعات

دبي - العربية.نت

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أوقفت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، كامل إمدادات الغاز الروسي إلى فرنسا بسبب خلافات مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" حول المدفوعات.

كانت "غازبروم" قد أوقفت أمس التدفقات عبر خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا حتى 3 سبتمبر بسبب تنفيذ أعمال صيانة مفاجئة.

وقالت "غازبروم" إن سيمنس الألمانية غير قادرة على إجراء صيانة دورية لمعدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بسبب العقوبات الغربية.

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وأشارت الشركة إلى أن الغرب ارتكب خطأ برفضه عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي.

وأكدت "غازبروم" أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين قفزت 60% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

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