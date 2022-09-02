غاز روسيا
روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى ألمانيا خلال ساعات
التوربين الوحيد العامل في خط أنابيب نورد ستريم 1 يحتاج صيانة كل 42 يوماً
تستأنف شركة غازبروم الروسية خلال ساعات إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد 3 أيام من أعمال الصيانة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وأظهرت بيانات الطلبيات التي نشرتها غازبروم أن خط الأنابيب سيستأنف الضخ عند الثانية من فجر الغد بتوقيت ألمانيا، ليعود إلى العمل بنسبة 20% من طاقته.
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وقالت غازبروم إن التوربين الوحيد العامل في خط الأنابيب يحتاج إلى الصيانة كل 42 يوماً، ما يعني أن هناك قطعاً آخر للإمدادات في منتصف أكتوبر المقبل.
كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد شكك باستئناف إمدادات الغاز، إلا أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أكد التزام غازبروم بإعادتها وفق الجدول المعلن، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية.
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