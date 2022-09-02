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روسيا تهدد: "لا غاز لأوروبا إذا حددت سقفاً للأسعار"

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الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف (أرشيفية من رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف
غاز روسيا

روسيا تهدد: "لا غاز لأوروبا إذا حددت سقفاً للأسعار"

موسكو – رويترز

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مع تصاعد التورت بين موسكو والغرب، لاسيما في ملف الغاز، أعلن الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، أن بلاده ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

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وكتب ميدفيديف الذي يشغل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تليغرام اليوم الجمعة، قائلا: "ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا"، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقت سابق حول وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.

سقف سعري

يأتي ذلك فيما أكد وزراء المالية في مجموعة السبع الكبرى، الذين اجتمعوا اليوم عزمهم وضع سقف سعري لسعر النفط الروسي المستورد في محاولة لاعتمادها قبل ديسمبر المقبل.

وتشكل هذه الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.

وبموجب تلك الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.

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