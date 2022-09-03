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انفجار بمصفاة للنفط في كندا

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Canada's oil sands (Reuters)
حقل نفط في كندا
نفط وغاز

انفجار بمصفاة للنفط في كندا

الانفجار تسبب في وقوع 8 جرحى

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع الجمعة في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند، إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح 6 أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

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