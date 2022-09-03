انفجار بمصفاة للنفط في كندا

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع الجمعة في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.
وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند، إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.
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وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح 6 أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.
وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.
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