الطلب على الوقود في الهند يرتفع 16.3% في أغسطس

ارتفع الطلب على الوقود في الهند 16.3% في أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.

وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب، بلغ 17.81 مليون طن.

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وزادت مبيعات البنزين في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم 11.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 3 ملايين طن.