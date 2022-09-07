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الطلب على الوقود في الهند يرتفع 16.3% في أغسطس

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محطة وقود في الهند (رويترز)
محطة وقود في الهند
نفط وغاز

الطلب على الوقود في الهند يرتفع 16.3% في أغسطس

إجمالي استهلاك الوقود ارتفع إلى 17.81 مليون طن

دبي - العربية.نت

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ارتفع الطلب على الوقود في الهند 16.3% في أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.

وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب، بلغ 17.81 مليون طن.

وزادت مبيعات البنزين في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم 11.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 3 ملايين طن.

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