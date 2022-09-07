نفط وغاز
الطلب على الوقود في الهند يرتفع 16.3% في أغسطس
إجمالي استهلاك الوقود ارتفع إلى 17.81 مليون طن
ارتفع الطلب على الوقود في الهند 16.3% في أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب، بلغ 17.81 مليون طن.
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وزادت مبيعات البنزين في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم 11.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 3 ملايين طن.
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