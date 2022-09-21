خامات نفط الشرق الأوسط القياسية تتراجع.. لهذا السبب

تراجعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية، عمان ودبي ومربان، اليوم الأربعاء، مع انتظار السوق لإيضاحات بشأن زيادة محتملة في حصص صادرات الوقود من الصين.

وقال متعاملون إن الأسعار هبطت في السوق لتوقعات بأن الصين ستصدر المزيد من الحصص في الربع الرابع، مما سيعزز الطلب على الخام وتنتظر السوق الآن لمعرفة ما إذا كان هناك أي تأكيد من الحكومة الصينية.

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وارتفعت الأسبوع الماضي العلاوات الفورية للخامات القياسية للشرق الأوسط لكنها هبطت هذا الأسبوع، وفقا لرويترز.

قفزت أسعار النفط بعد أن أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعبئة جزئية للاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا، وهو تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 92.64 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بأكثر من دولارين أيضاً إلى 85.94 دولار للبرميل، بعد أن تذبذب في وقت سابق من الجلسة.

قال بوتين إن روسيا "ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها وستدافع عن الأرض بكل الوسائل المتاحة". وتحرك الكرملين لإجراء تصويت على ضم المناطق التي لا تزال تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.