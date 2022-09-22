بعد تلوث شحنات وقود عراقية.. "سومو" تقاضي شركتي شحن

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس، إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركتي شحن بسبب تلوث زيت وقود بمادة كيماوية منظفة.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان، إن شركتي الشحن تتحملان المسؤولية الكاملة عن التلوث، واتهمتهما بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الشركة.

مادة اعلانية

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أن ما بين 600 و700 ألف برميل من زيت الوقود عالي الكبريت الذي تم توريده لعملاء سومو تأثرت بالتلوث.