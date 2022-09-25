.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تطرح 5 مشروعات للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 3300 ميغاوات

  • الخط
الطاقة المتجددة

السعودية تطرح 5 مشروعات للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 3300 ميغاوات

شملت ثلاثة مشروعاتٍ لاستغلال طاقة الرياح ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) طرح خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.

وتشمل هذه المشروعات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميغاواط، ثلاثة مشروعاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.

ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميغاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميغاواط، في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميغاواط، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

العربية للأنابيب تفوز بعقد من أرامكو بـ 155 مليون ريال شركات سوق السعودية العربية للأنابيب تفوز بعقد من أرامكو بـ 155 مليون ريال

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50% لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030" .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟ كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟
اكتشف المزيد