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وزير النفط العراقي: نريد توازناً في أسواق الخام

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وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار.
نفط وغاز

وزير النفط العراقي: نريد توازناً في أسواق الخام

عزا انخفاض أسعار النفط إلى تراجع معدلات التنمية وارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، إن تحالف "أوبك+" يراقب الوضع في أسواق الخام، مضيفا: "نريد تحقيق التوازن فيها ولا نريد أي زيادة حادة في الأسعار".

وأوضح عبدالجبار في مقابلة مع تلفزيون الإخبارية العراقية، يوم الاثنين، أن عوامل عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، من أهمها تراجع معدلات التنمية وارتفاع التضخم، حسبما نقلت "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل أمس، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.

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وأغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط منخفضة أكثر من دولارين، الاثنين ليسجل خام برنت 84.06 دولار للبرميل، والخام الأميركي 76.71 دولار.

وزادت مجموعة "أوبك+" الإنتاج هذا العام في مسعى لتخفيف التقليص القياسي الذي فرضته عام 2020 إثر تراجع الطلب في ظل جائحة كورونا.

لكن "أوبك+"، فشلت في الشهور الأخيرة في تحقيق زيادات الإنتاج المستهدفة نتيجة قلة الاستثمارات في حقول الخام ببعض دول "أوبك" وخسائر الإنتاج الروسي.

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