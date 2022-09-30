أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأميركي واحتمال موافقة تحالف "أوبك +" على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 6 سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة السابقة.

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كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".

ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الارتفاع بنحو 3% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس آب، بعد تسجيل أدنى مستويات لهما في تسعة أشهر خلال الأيام الماضية.

وذكر محللون أن السوق قد وجدت أرضية على ما يبدو، حيث من المقرر أن يتقلص العرض مع حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي غير المعلوم هو حجم انخفاض الطلب في ظل تباطؤ النمو العالمي في مواجهة رفع أسعار الفائدة.

وقال محلل السلع في بنك أستراليا الوطني، بادن مور: "بشكل أساسي، ما زلت أعتقد أنه من المرجح أن ترتفع الأسعار بسبب تشديد العقوبات على روسيا وانخفاض مخزونات الخام العالمية وتراجع إمدادات احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي".

وأضاف: "أتوقع أن (أوبك) في وضع جيد لإدارة الإمدادات لتعويض المخاطر المتعلقة بالطلب".

وأفادت ثلاثة مصادر لـ"رويترز"، بأن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا يُطلق عليهم اسم "أوبك +" بدأوا مناقشة خفض الإنتاج قبل اجتماعهم يوم الأربعاء.

وقال مصدر مطلع الأسبوع الماضي إن روسيا قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا.

كما ارتفعت أسعار النفط بفعل انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 20 عاما الأسبوع الماضي.