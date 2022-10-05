البترول الوطنية الكويتية تسيطر على حريق محدود في مصفاة ميناء عبدالله

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن فرق الإطفاء التابعة لها تمكنت من السيطرة على "حريق محدود" اندلع ظهر اليوم الأربعاء في وحدة التفحيم رقم 20 بمصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة.

وقالت البترول الوطنية في تغريدة على "تويتر"، إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم، تمت السيطرة عليه في "وقت قياسي".

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وبحسب التغريدة، فإن الحريق أسفر عن إصابة أحد العمال بحروق نقل على إثرها للمستشفى، بينما "لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير نتيجة للحادث"، وفق رويترز.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، قال إن الشركة تمكنت في نهاية الربع الأول من سنتها المالية الحالية التي تبدأ في أول أبريل/نيسان من تحقيق أرباح وصفها "بغير المسبوقة".

وأضاف البدر في بيان أن هذه الأرباح جاءت "نتيجة للقفزة النوعية الكبيرة في أداء أعمالها".

وأوضح البدر أن الشركة بدأت تصدير شحنات من منتجات الفحم البترولي والديزل، المطابقة للمواصفات والمعايير البيئية العالمية، من مشروع الوقود البيئي الذي افتتحته في مارس/آذار الماضي.