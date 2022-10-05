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الجابر:"أدنوك" الإماراتية تخطط لمضاعفة إنتاج الغاز المسال لأكثر من 15 مليون طن سنوياً

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سلطان الجابر
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي "أدنوك"
نفط وغاز

الجابر:"أدنوك" الإماراتية تخطط لمضاعفة إنتاج الغاز المسال لأكثر من 15 مليون طن سنوياً

بدعم من محطة "أدنوك" لشحن وإنتاج الغاز الطبيعي بالفجيرة بطاقة إنتاجية 9.6 مليون طن

دبي - العربية.نت

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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن "أدنوك" تخطط لمضاعفة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن سنوياً، مدعومةً بمحطة "أدنوك" لشحن وإنتاج الغاز الطبيعي والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 9.6 مليون طن في إمارة الفجيرة.

وأضاف الجابر خلال مشاركته في منتدى "إنرجي إنتليجنس" الذي عقد في لندن، أن "أدنوك" تنفذ استثمارات ضخمة لرفع سعتها الإنتاجية من "مربان"، الخام الرئيسي الذي تنتجه الشركة، والذي يعتبر واحداً من أقل خامات النفط في الانبعاثات، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع.

وأوضح أن "أدنوك" تعمل في الوقت نفسه على التوسع في استخدام التقنيات المتطورة والاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة والنووية السلمية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز بنسبة 25% إضافية قبل نهاية هذا العقد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وتابع :"تعمل "أدنوك" على وضع اللبنات الأساسية وإنشاء البنية التحتية لسلسلة القيمة لوقود الهيدروجين، والتوسع في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه".

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