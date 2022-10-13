صادرات النفط الروسية تهبط 4٪ في سبتمبر

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن صادرات النفط الروسية تراجعت بنحو 4% في سبتمبر، مع هبوط المبيعات لأوروبا بشدة قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تبدأ نهاية العام.

ذكرت هيئة مراقبة الطاقة في تقريرها الشهري، أن صادرات النفط الروسية تراجعت بواقع 230 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 7.5 مليون برميل يومياً.

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وانخفضت صادرات الخام بـ 260 ألف برميل يومياً إلى 4.8 مليون برميل يومياً من ذروة بلغت 5.5 مليون برميل يومياً في أبريل، فيما زادت صادرات منتجات مثل الديزل والبنزين 30 ألف برميل يومياً.

وهبطت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 390 ألف برميل يومياً إلى 2.6 مليون برميل يومياً. وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن حصة المبيعات الأوروبية من إجمالي الصادرات الروسية تراجعت إلى 35٪ من 50٪ في بداية العام.

وسيتوقف الاتحاد الأوروبي عن شراء جميع النفط الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر - أو ثلثي جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي - اعتبارًا من أوائل ديسمبر، بموجب العقوبات المفروضة منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، وسيحظر استيراد جميع المنتجات النفطية المكررة من روسيا بعد شهرين من ذلك التاريخ.

وأشارت وكالة الطاقة إلى أنه "بينما استغرق الأمر سبعة أشهر لاستبدال 800 ألف برميل يومياً من واردات النفط الخام الروسي، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تبديل 1.3 مليون برميل يومياً إضافية من الأحجام المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب في الشهرين المتبقيين حتى فرض حظر الاتحاد الأوروبي".

ظلت صادرات روسيا إلى الهند، التي كثفت مشترياتها من الخام الروسي منخفض التكلفة بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير، مستقرة عند مليون برميل يومياً خلال سبتمبر. وانخفضت الشحنات إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الروسي منذ يونيو، بمقدار 115 ألف برميل يومياً.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية: "مع توجه ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط إلى وجهات لم يتم تحديدها بعد، فإن الأرقام النهائية لكل منطقة مستوردة قد تؤدي إلى مراجعات كبيرة لهذه الأرقام الأولية".