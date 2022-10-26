أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية.. ومخاوف العرض تحد من الخسائر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 72 سنتا، أو 0.8%، إلى 92.8 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد إغلاقها مرتفعة 26 سنتا في الجلسة السابقة.

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وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر 48 سنتا، أو 0.6% إلى 84.84 دولار، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وقال محللو "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة، إن "احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتشديد السياسة النقدية يفوق شبح تخفيضات الإمداد في الأسابيع الأخيرة".

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر السوق، مشيرة إلى أرقام من معهد البترول الأميركي.

وفي حين عززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، فإن قيود العرض المستمرة تبقي تداول الأسعار في نطاق ضيق.

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.إيه" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إن "خفض إنتاج (أوبك) الذي يسري اعتبارا من نوفمبر والعقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي التي تدخل حيز التنفيذ من ديسمبر يجب أن تعطي دفعة (للأسعار)".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام، في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.