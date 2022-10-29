إيجاس المصرية تدرس مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خطاب نوايا مع شركات شل العالمية وبيراميد للملاحة وافينيتى وايجل جاس، لدراسة مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم السبت، إن توقيع الخطاب يأتي بهدف دراسة التعاون فى مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى مصر ودراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه.

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من جانبه، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، على اتخاذ قطاع البترول خطوات ملموسة للتعاون مع الشركات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يعد تموين السفن بالوقود منخفض الكربون أحد مجالات العمل التى يسعى القطاع للاستفادة منها، ليس فقط فى خفض الانبعاثات بل في سعيه للاستفادة من موقع مصر في تعزيز دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

وأشار الوزير إلى تقديم العديد من الإسهامات خاصة فيما يتعلق بتعظيم استخدام الوقود النظيف، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدعم هذه التوجهات وتوليها أهمية قصوى.

وأوضح الملا أن مصر تتميز بالعديد من المقومات في مجال تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال كوقود منخفض الكربون أبرزها الموقع الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي ملائم لإقامة مشروع تموين السفن، وتوافر الغاز الطبيعي المسال في مصر، وتوفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتكون مُوردا أساسياً للغاز الطبيعي المسال للسفن العابرة بمصر والدول المجاورة.