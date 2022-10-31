واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط ترتفع 15.3% في سبتمبر

قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2022، ارتفعت 15.3% عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6%.

وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو/حزيران بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.

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وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى يصل له منذ بدء نشر الإحصائيات عام 1952، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.76 مليون برميل يوميا (13.15 مليون كيلولتر).