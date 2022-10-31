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خزانات نفط في اليابان
خزانات نفط في اليابان
نفط وغاز

واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط ترتفع 15.3% في سبتمبر

ليصل اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط 95.6% الشهر الماضي

طوكيو - رويترز
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قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2022، ارتفعت 15.3% عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6%.

وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو/حزيران بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.

وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى يصل له منذ بدء نشر الإحصائيات عام 1952، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

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وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.76 مليون برميل يوميا (13.15 مليون كيلولتر).

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