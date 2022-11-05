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مجموعة السبع
مجموعة السبع
مجموعة الـ7

مجموعة السبع تدعو الدول النفطية لزيادة إنتاجها لكبح جماح الأسعار

الأسابيع المقبلة تشهد بدء العمل بآلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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دعت مجموعة السبع الجمعة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك+ الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر الألمانية أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في "خفض تقلب أسواق الطاقة" في سياق الحرب في أوكرانيا.

كما تسعى مجموعة السبع للانتهاء "في الأسابيع المقبلة" من بدء العمل بموجب آلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وفق وكالة فرانس برس.

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ويتمثّل الغرض من هذه الآلية غير المسبوقة، التي تمّ وضعها هذا الصيف بتحريض من واشنطن، في الحدّ من الدخل المرتبط ببيع المحروقات، الذي يموّل هجوم موسكو على أوكرانيا.

ولوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي انتقدته موسكو بشدة، يجب على الغرب تحديد المستوى الذي يجب أن يصل إليه سقف الأسعار، والذي يجب أن يكون أعلى من تكلفة الإنتاج، حتى تحتفظ روسيا بمصلحة في بيع نفطها في السوق.

وانتقدت واشنطن القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها بخفض حصص الإنتاج في بداية أكتوبر، في وقت كان من المقرّر أن تنخفض فيه أسعار النفط الخام.

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