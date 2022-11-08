سعر النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر.. مخاوف الركود تطل من جديد
تفاقم تفشي كورونا في الصين زاد من توقعات انخفاض الطلب على الوقود
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ أثارت مخاوف من الركود وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين توقعات بانخفاض الطلب على الوقود، بشكل يفوق المخاوف بشأن الإمدادات.
وهبط خام برنت 25 سنتا، أي 0.26%، إلى 97.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.41% إلى 91.47 دولار.
سجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس أمس الاثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، رفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد-19.
لكن مسؤولي الصحة الصينيون أكدوا مطلع الأسبوع التزام الصين بنهجها الصارم لتحقيق "صفر كوفيد". كما أظهرت البيانات الأحدث تقلص صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.
كما أثرت قوة الدولار على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأميركي، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
قالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس)، إن المتعاملين في السوق سيترقبون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بخصوص التداول.
وأضافت: "على خلفية التضخم الصعب وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الغربية الكبرى، ما زالت العقود الآجلة للنفط تضع في اعتبارها احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي".
-
الأسواق العالمية تترقب انطلاق الانتخابات النصفية الأميركيةأنظار المتعاملين تتوجه إلى إمكانية تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" اقتصاد
-
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركيةبعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة أسواق المال
-
توقعات بارتفاع متوسط سعر سلة خامات "أوبك" إلى 104.2 دولار للبرميل في 2022بزيادة نسبتها 49.1% مقارنة بعام 2021 قصص اقتصادية