وزير الطاقة التركي: بدأنا بدفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالروبل

قال وزير الطاقة التركي والموارد الطبيعية، فاتح دونميز، إن بلاده بدأت دفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأنها تخطط لتفعيل العمل في هذا الاتجاه.

وقال دونماز لوسائل إعلام محلية في تركيا "كما تعلم، تم التوصل إلى اتفاق (بشأن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل)، وقد بدأ بالفعل الدفع الجزئي.. نخطط لتكثيف عملنا في هذا الاتجاه".

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والشهر الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تركيا ستدفع مقابل ربع وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل بموجب مجموعة جديدة من الصفقات تهدف إلى تعزيز التجارة.

جاء إعلان بوتين في كلمة افتتاحية للقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان السوفيتية السابقة.