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سايبم الإيطالية
نفط وغاز

"سايبم" الإيطالية تفوز بعقود للتنقيب بـ800 مليون دولار في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا

1.66 مليار دولار إجمالي عقود التنقيب البحري الجديدة منذ بداية 2022

روما - رويترز
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أعلنت شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة اليوم الثلاثاء، أنها فازت بخمسة عقود للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار.

وفي الشرق الأوسط، يتعلق عقدان بوحدات حفر سيتم تأجيرها من جانب أطراف ثالثة، بينما يرتبط عقد ثالث بتمديد عقد قائم.

وفي غرب إفريقيا، حصلت سايبم على عقدين أحدهما لعمليات قبالة ساحل العاج، من المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من 2022، وآخر لمشروع بحري تشغله إيني في أنغولا من المقرر أن يبدأ العام المقبل.

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وأوضحت سايبم أنها أبرمت عقودا جديدة للتنقيب البحري بنحو 1.6 مليار يورو (1.66 مليار دولار) منذ بداية هذا العام.

وتجاوزت الشركة الشهر الماضي توقعات المحللين لنتائج الربع الثالث وعززت توقعاتها للعام 2022، وأعلن رئيسها التنفيذي أليساندرو بوليتي أنها متقدمة في الجداول الزمنية لأهداف خطط الأعمال.

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