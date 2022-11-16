أمين عام أوبك: المنظمة مستعدة للتدخل لخدمة الأسواق النفطية
أكد أن المنظمة حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا
قال أمين عام "أوبك"، هيثم الغيص، إن المنظمة مستعدة للتدخل لخدمة الأسواق النفطية.
وأضاف الغيص أن المنظمة حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا.
وقبل أيام خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، بنحو 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
وتعتبر عملية خفض التوقعات التي أعلنت عنها "أوبك" اليوم الاثنين للمرة الخامسة منذ شهر أبريل الماضي.
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وتوقعت "أوبك"، في تقريرها الشهري الذي صدر الاثنين الماضي، أن يصل نمو الطلب على النفط في 2023، إلى 2.2 مليون برميل يوميا.
وقالت المنظمة إن أبرز العوامل وراء خفض توقعاتها سياسة "صفر كوفيد" التي تطبقها الصين، والأوضاع الجيوسياسية عالميا، وضعف النشاط الاقتصادي.
ولفتت "أوبك" إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة من الضبابية في الربع الأخير من 2022.
وقالت المنظمة إن المعروض النفطي من خارج المنظمة سينمو خلال 2022، بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2023.
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