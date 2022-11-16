"إيجاس" المصرية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل في نوفمبر

أبلغ مصدران رويترز اليوم الأربعاء أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عرضت شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني من مصنع الغاز المسال في دمياط.

وطرحت الشركة الشحنة على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) للتحميل يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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ويغلق العطاء يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وقعت خطاب نوايا مع شركات شل العالمية وبيراميد للملاحة وافينيتى وايجل جاس، لدراسة مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي.

وقالت وزارة البترول المصرية، إن توقيع الخطاب يأتي بهدف دراسة التعاون فى مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى مصر ودراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه.