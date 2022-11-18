روسيا: قيمة تجارة الطاقة مع الصين ارتفعت 64٪
نوفاك: جميع مدفوعات الغاز الروسي المورد للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتم باليوان والروبل
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن صادرات روسيا من الطاقة إلى الصين زادت من حيث القيمة بنسبة 64٪ هذا العام، وبنسبة 10٪ في الحجم، مع إعادة توجيه موسكو الشحنات نحو الدول "الصديقة".
تقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا منذ فرض العقوبات الغربية عليها، بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".
منذ ذلك الحين، غيرت روسيا مسار تدفقات الطاقة، وأيضًا التسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا.
وارتفعت حصة عملات ما تصفها موسكو بالدول الصديقة، وعلى رأسها اليوان الصيني، إلى 31٪ من تجارة سوق الصرف الأجنبي الروسية، وانخفضت حصة تداول زوج الدولار والروبل إلى أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي.
قال نوفاك اليوم الجمعة، إن جميع مدفوعات الغاز الروسي المورد للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتم باليوان والروبل.
وكانت غازبروم قد قالت هذا الأسبوع، إن إمدادات الغاز إلى الصين زادت، بينما تراجعت نحو الأسواق الأوروبية دون إعطاء أرقام محددة، بحسب "رويترز".
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