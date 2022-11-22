العراق يبدي دعمه للاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار لأسواق النفط

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان اليوم الثلاثاء، إن العراق يدعم الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن لأسواق النفط، وتقلل من تراجع سعر البرميل، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، نفى بشكل قاطع التقارير الصحافية التي تفيد بأن المملكة تناقش حاليا مع منتجي أوبك+ الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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من جانبهما، نفى كل من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا وجود محادثات مع دول أخرى في أوبك+ لتعديل الاتفاقية الأخيرة، مؤكدين التزام بلديهما بأهداف أوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط.