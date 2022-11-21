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وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي: خفض إنتاج أوبك+ الحالي مليوني برميل يوميا مستمر حتى نهاية 2023

الأمير عبدالعزيز ينفي التقارير التي تفيد تفاوض المملكة مع منتجي أوبك+ حول زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وأضاف الوزير: "أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وتابع الوزير: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وخفضت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، في الآونة الأخيرة أهداف الإنتاج. ونُقل عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قوله هذا الشهر إن المنظمة ستظل تتوخى الحذر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد بعيد بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب الصيني على الوقود وارتفاع الدولار على الأسعار.

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