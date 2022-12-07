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روسيا نفط (آيستوك)
صورة تعبيرية عن النفط الروسي
اقتصاد روسيا

الكرملين: نبحث خيارات مختلفة للرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تبحث خيارات مختلفة للرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي.

بدأ يوم الاثنين الماضي، سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

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ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.

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