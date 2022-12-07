مصر تستهدف مليار دولار حصيلة شهرية من صادرات الغاز الطبيعي في 2023
من 600 مليون دولار شهريا حاليا
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الملا أن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.
ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
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