نفط وغاز
ليبيا تأمل في عودة إنتاج النفط لمستويات 2010 في عامين أو ثلاثة
تنتج حالياً 1.2 مليون برميل من النفط يومياً
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير النفط الليبي محمد عون، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، اليوم الاثنين، إن بلاده تنتج حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يومياً.
وأضاف أنه يأمل في العودة إلى مستويات 2010، عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
مادة اعلانية
وقال إنه يأمل أن يشجع قرار ليبيا الأسبوع الماضي برفع حالة القوة القاهرة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، على عودة شركات النفط الأجنبية إلى البلاد.
اقرأ أيضاً
-
أسعار النفط تعود التراجع.. وخام برنت يهبط لـ75.48 دولارا للبرميلبسبب الغموض حول إعادة تشغيل خط أنابيب كيستون والإمدادات الروسية طاقة
-
"أرامكو" و"الكويتية لنفط الخليج" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغازحقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة أسواق العربية 1230
-
كازاخستان تخفض توقعاتها لإنتاج النفط في 2022 إلى 85 مليون طنقالت إن الإنتاج قد يتجاوز 90 مليون طن العام المقبل طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية