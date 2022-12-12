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حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
نفط وغاز

ليبيا تأمل في عودة إنتاج النفط لمستويات 2010 في عامين أو ثلاثة

تنتج حالياً 1.2 مليون برميل من النفط يومياً

الكويت - رويترز
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قال وزير النفط الليبي محمد عون، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، اليوم الاثنين، إن بلاده تنتج حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يومياً.

وأضاف أنه يأمل في العودة إلى مستويات 2010، عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال إنه يأمل أن يشجع قرار ليبيا الأسبوع الماضي برفع حالة القوة القاهرة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، على عودة شركات النفط الأجنبية إلى البلاد.

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