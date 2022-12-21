الكرملين: بوتين سيدشن حقل غاز يغذي خط أنابيب إلى الصين

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، بمناسبة تدشين حقل كوفيكتا للغاز الذي يضخ في خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين، وفق رويترز.

تقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا منذ فرض العقوبات الغربية عليها، بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير، فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

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منذ ذلك الحين، غيرت روسيا مسار تدفقات الطاقة، وأيضًا التسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا.

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تبحث إمكانية إطلاق "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.

وارتفعت حصة عملات ما تصفها موسكو بالدول الصديقة، وعلى رأسها اليوان الصيني، إلى 31% من تجارة سوق الصرف الأجنبي الروسية، وانخفضت حصة تداول زوج الدولار والروبل إلى أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي.

قال نوفاك إن جميع مدفوعات الغاز الروسي المورد للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتم باليوان والروبل.