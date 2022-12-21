اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فلاديمير بوتين - رويترز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

الكرملين: بوتين سيدشن حقل غاز يغذي خط أنابيب إلى الصين

روسيا غيرت مسار تدفقات الطاقة والتسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا منذ العقوبات الغربية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، بمناسبة تدشين حقل كوفيكتا للغاز الذي يضخ في خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين، وفق رويترز.

تقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا منذ فرض العقوبات الغربية عليها، بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير، فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

منذ ذلك الحين، غيرت روسيا مسار تدفقات الطاقة، وأيضًا التسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا.

وزير الطاقة: الجزائر ترفض قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز طاقة نفط وغاز وزير الطاقة: الجزائر ترفض قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تبحث إمكانية إطلاق "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.

وارتفعت حصة عملات ما تصفها موسكو بالدول الصديقة، وعلى رأسها اليوان الصيني، إلى 31% من تجارة سوق الصرف الأجنبي الروسية، وانخفضت حصة تداول زوج الدولار والروبل إلى أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي.

قال نوفاك إن جميع مدفوعات الغاز الروسي المورد للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتم باليوان والروبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بدعم سعودي.. الأمم المتحدة تدشن ألف منزل لضحايا الزلزال شرق أفغانستان بدعم سعودي.. الأمم المتحدة تدشن ألف منزل لضحايا الزلزال شرق أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط