نوفاك: روسيا قد تقلص إنتاج النفط رداً على سقف الأسعار

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.

كما نقلت وكالة أنباء روسية أخرى، هي وكالة تاس عن نوفاك قوله، إن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا.

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وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري.

جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه سيصدر مرسوما خلال الأسبوع المقبل يفصّل رد موسكو على سقف الأسعار، وفقا لـ"رويترز".

كما أكد نوفاك، الشهر الماضي، أن موسكو لا تزال مزودا للنفط يمكن التعويل عليه، لكن لن ننقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، توقعت أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، بعد نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.