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خط أنابيب يامال الروسي للغاز (أرشيفية - رويترز)
خط أنابيب يامال الروسي للغاز
غاز روسيا

روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط "يامال"

موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب غاز طبيعي مسال لأوروبا في 2022

موسكو – رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء، إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله في تصريحات نشرتها الوكالة، يوم الأحد، إن "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات".

وتابع: "على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم".

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وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا صوب الغرب ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو/أيار بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة غازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت أيضا إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال-أوروبا.

وأكد نوفاك أيضا أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وأضاف أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022.

وقال نوفاك "تمكنا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير.

وأضاف:" خلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام".

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