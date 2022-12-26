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الجزائر تعتمد سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل خلال 2023-2025

الرئيس عبد المجيد تبون يوقع على ميزانية 2023

الجزائر – رويترز
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قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن ميزانية عام 2023 اعتمدت سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا، والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.

وذكرت الوكالة أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1%، في حين يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.1%.

ووقع الرئيس عبد المجيد تبون على الميزانية في وقت سابق من يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن تبون وجه وزير الطاقة والمناجم بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز للمحافظة على معدل الاستهلاك المحلي وتعزيز التصدير لتنفيذ التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

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