اقتصاد الجزائر
الجزائر تعتمد سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل خلال 2023-2025
الرئيس عبد المجيد تبون يوقع على ميزانية 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن ميزانية عام 2023 اعتمدت سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا، والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
وذكرت الوكالة أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1%، في حين يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.1%.
مادة اعلانية
ووقع الرئيس عبد المجيد تبون على الميزانية في وقت سابق من يوم الأحد.
وأضافت الوكالة أن تبون وجه وزير الطاقة والمناجم بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز للمحافظة على معدل الاستهلاك المحلي وتعزيز التصدير لتنفيذ التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.
اقرأ أيضاً
-
وزير الطاقة الجزائري: ندرس تصدير فائض إنتاج الكهرباء إلى أوروباأكد أن مجمع سونلغاز لديه القدرة الإنتاجية لدخول الأسواق العالمية طاقة
-
صندوق النقد: مكاسب الطاقة غير المتوقعة حسنت وضع الجزائر الاقتصاديإعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة اقتصاد
-
الجزائر توقع عقداً لإمداد سلوفينيا بالغاز لمدة 3 سنواتعبر خط أنابيب يربط بين الجزائر وإيطاليا طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية