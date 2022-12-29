سلطنة عُمان تطلق شركة متكاملة لإدارة جميع أصول الغاز الطبيعي

أفادت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس، بأن سلطنة عمان ستؤسس شركة متكاملة لإدارة جميع أصول وصادرات وواردات الغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة.

وأضافت وسائل الإعلام أن قرار وزارة المالية إطلاق شركة "الغاز المتكاملة" جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لخفض التكاليف المتعلقة بشراء ونقل الغاز الطبيعي.

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وقالت الوزارة إن الشركة "تُعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات".

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أنه من المنتظر أن تبرم شركتا ميتسوي وإتوتشو اليابانيتان للتجارة وشركة جيرا، أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، عقودا جديدة طويلة الأمد لشراء غاز طبيعي مسال من سلطنة عُمان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشتري الشركات اليابانية نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي في المجمل بدءا من 2025 عبر عقود مدتها عشرة أعوام تقريبا.