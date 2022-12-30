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كهرباء (تعبيرية - iStock)
كهرباء (تعبيرية - iStock)
طاقة

تركيا تخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

إجراء سيخفض الحد الأقصى للسعر في السوق الحرة

إسطنبول - رويترز
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قال مصطفى يلمظ، رئيس هيئة تنظيم الطاقة التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات قررت خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي.

وأضاف أنه من المتوقع خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بين 10% و15%، في إجراء آخر سيخفض الحد الأقصى للسعر في السوق الحرة بتركيا.

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