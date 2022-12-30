تركيا تخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

قال مصطفى يلمظ، رئيس هيئة تنظيم الطاقة التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات قررت خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي.

وأضاف أنه من المتوقع خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بين 10% و15%، في إجراء آخر سيخفض الحد الأقصى للسعر في السوق الحرة بتركيا.