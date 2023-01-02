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نفط العراق (صورة تعبيرية )
نفط وغاز

صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.33 مليون برميل يوميا في ديسمبر

متوسط سعر البرميل من النفط الخام العراقي بلغ 73.644 دولار

بغداد - رويترز
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ذكرت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط بلغت 3.33 مليون برميل يوميا في المتوسط في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البرميل من النفط الخام بلغ 73.644 دولار.

وكانت صادرات العراق من النفط بلغت 3.329 مليون برميل يومياً في نوفمبر، فيما بلغ متوسط سعر الخام 82.417 دولار للبرميل.

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