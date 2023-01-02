صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.33 مليون برميل يوميا في ديسمبر

ذكرت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط بلغت 3.33 مليون برميل يوميا في المتوسط في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البرميل من النفط الخام بلغ 73.644 دولار.

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وكانت صادرات العراق من النفط بلغت 3.329 مليون برميل يومياً في نوفمبر، فيما بلغ متوسط سعر الخام 82.417 دولار للبرميل.