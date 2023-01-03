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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
نفط وغاز

تركيا تكشف عن اتفاق غاز مع بلغاريا بعد وقف الإمدادات الروسية

صوفيا تسعى إلى استخدام طويل الأمد لمرافئ الغاز التركية

إسطنبول - رويترز
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قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن شركة الغاز الوطنية التركية (بوتاش)، ستوقع اتفاقا، اليوم الثلاثاء، مع نظيرتها في بلغاريا المجاورة التي تسعى إلى استخدام طويل الأمد لمرافئ الغاز الطبيعي المسال ونقله إلى حدودها بعد وقف روسيا للإمدادات.

وأضاف دونماز لمحطة "تي.في.نت"، أمس الاثنين، أن "بوتاش" ستوقع أيضا اتفاقا للغاز الطبيعي المسال مع سلطنة عمان قريبا.

ولم يدل وزير الطاقة التركي بتفاصيل كثيرة عن الترتيبات، لكنه قال إنه سيزور بلغاريا في وقت لاحق اليوم.

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وترغب بلغاريا في حجز مكان لها في المرافئ التركية حتى عام 2036 لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وزار وزير الطاقة المؤقت في بلغاريا ومسؤولو شركة الغاز الوطنية "بلغارغاز"، إسطنبول الشهر الماضي لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل مع سعي البلاد لمصادر جديدة.

وأوقفت روسيا، التي كانت تلبي أكثر من 95% من احتياجات بلغاريا من الغاز، التسليم في أبريل، بعدما رفضت صوفيا الدفع بالروبل الروسي.

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