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The 'Hoegh Esperanza' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) is anchored during the opening of the LNG (Liquefied Natural Gas) terminal in Wilhelmshaven, Germany, December 17, 2022. (Reuters)
محطة لإسالة الغاز في ألمانيا (أرشيفية - فرانس برس)
نفط وغاز

وصول أول ناقلة تحمل غازاً مسالاً من أميركا إلى ألمانيا

ضمن جهود استبدال إمدادات الطاقة الروسية

برلين  - أ ب
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وصلت أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود واسعة النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها في السابق من روسيا.

وصلت الناقلة ماريا إنرجي إلى ميناء فيلهلمس هافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولاف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي.

سارعت ألمانيا للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية، بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وتشكل منشأة فيلهلمس هافن واحدة من العديد من المحطات التي تجري الاستعانة بها لتجنب نقص إمدادات الطاقة.

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كما أعادت ألمانيا مؤقتا تفعيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم، ومددت عمراً آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل.

وقال نشطاء حماية البيئة إنهم يخططون للاحتجاج على وصول الناقلة، ماريا إنرجي، رفضا لاستيراد ألمانيا الوقود الأحفوري، خاصة الغاز.

ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% مستهل العام الجاري، حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز.

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