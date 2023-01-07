بوتاش: تراجع إمدادات الغاز لتركيا من خط أنابيب إيراني 70% بسبب خلل

قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة، اليوم السبت، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا من خط أنابيب إيراني تراجعت 70% منذ بداية عام 2023 بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.

وأوضحت بوتاش في بيان أنها تتابع المشكلة، مضيفة أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلبا، مع تلبية الطلب الإضافي من خلال منشآت تخزين الغاز في تركيا.