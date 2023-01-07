اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خط غاز مناسبة
خط غاز
نفط وغاز

بوتاش: تراجع إمدادات الغاز لتركيا من خط أنابيب إيراني 70% بسبب خلل

يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلبا

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة، اليوم السبت، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا من خط أنابيب إيراني تراجعت 70% منذ بداية عام 2023 بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.

وأوضحت بوتاش في بيان أنها تتابع المشكلة، مضيفة أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلبا، مع تلبية الطلب الإضافي من خلال منشآت تخزين الغاز في تركيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مواقع التواصل الإيرانية تشتعل حزناً على إعدام المتظاهر مهدي كرمي مواقع التواصل الإيرانية تشتعل حزناً على إعدام المتظاهر مهدي كرمي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط