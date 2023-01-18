اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسعار النفط

"موديز": أسعار النفط ستظل متقلبة في 2023

توقعت أن يبقى متوسط الأسعار دون 100 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أسعار النفط ستظل متقلبة خلال العام 2023، لكنها ستتلقى بعض الدعم من نقص الإمدادات.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن متوسط أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل، وهو نفس متوسط خام برنت القياسي في العام الماضي.

وأوضحت "موديز" أن مسار أسعار النفط في العام الجاري يشهد حالة من الضبابية، مع الاعتماد على الأداء الاقتصادي في الدول الكبرى، حسبما نقلت "رويترز".

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت قرب 87 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت قرب 87 دولاراً للبرميل

ولفت تقرير "موديز" إلى أن هبوط أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي يوضح تراجع توقعات السوق حيال نمو الطلب على الخام جراء انخفاض الطلب من جانب الصين على المدى القريب والقلق حيال الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذرت "موديز" من أن استمرار أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا، قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط