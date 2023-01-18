"موديز": أسعار النفط ستظل متقلبة في 2023
توقعت أن يبقى متوسط الأسعار دون 100 دولار للبرميل
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أسعار النفط ستظل متقلبة خلال العام 2023، لكنها ستتلقى بعض الدعم من نقص الإمدادات.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن متوسط أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل، وهو نفس متوسط خام برنت القياسي في العام الماضي.
وأوضحت "موديز" أن مسار أسعار النفط في العام الجاري يشهد حالة من الضبابية، مع الاعتماد على الأداء الاقتصادي في الدول الكبرى، حسبما نقلت "رويترز".
ولفت تقرير "موديز" إلى أن هبوط أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي يوضح تراجع توقعات السوق حيال نمو الطلب على الخام جراء انخفاض الطلب من جانب الصين على المدى القريب والقلق حيال الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحذرت "موديز" من أن استمرار أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا، قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية.
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