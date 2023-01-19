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تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

زيادة كبيرة ومفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

بواقع 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير

نيويورك - رويترز
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الخميس، عن زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها بواقع 593 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 202 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 1.2%.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.5 مليون برميل تقريبا خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع، بينما كان من المتوقع أن تزيد 122 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع 1.2 مليون برميل يوميا.

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