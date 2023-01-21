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أسعار النفط
حقل نفطي
أسعار النفط

النفط يرتفع أكثر من 1% ويسجل مكاسب للأسبوع الثاني

مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، أمس الجمعة، وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء الماضي، إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي "كوفيد-19" في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.

وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7% عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية، وفق رويترز.

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وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8% ، وخام القياس الأميركي 1.8%.

كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأميركية.

ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.

وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير/ كانون الثاني إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2021.

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