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صورة تعبيرية عن النفط الروسي (رويترز)
صورة تعبيرية عن النفط الروسي (رويترز)
نفط وغاز

"المفوضية الأوروبية": روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب سقف أسعار النفط

أكدت على حشد دعم عالمي لإعادة إعمار أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب سقف سعر النفط.

وأضافت أننا نهدف إلى ضمان الطاقة الكهربائية للبنية التحتية الحيوية الأوكرانية.

وتابعت :"نحشد دعما عالميا لإعادة إعمار أوكرانيا"، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا في 2023.

وأضافت فون دير لاين عبر حسابها على تويتر أن صرف الأموال بانتظام لكييف سيسهم في القيام بالإصلاحات العاجلة ويمهد الطريق لإعادة الإعمار، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت رئيس المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 19 مليار يورو (20.1 مليار دولار) لدعم أوكرانيا هذا العام.

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