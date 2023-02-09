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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
زلزال تركيا

الكرملين: زلزال تركيا لن يلغي مشروع إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز

دخل مرحلته النهائية

موسكو - تاس
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن عواقب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا يوم الاثنين قد تؤدي إلى تأجيل إنشاء مركز توزيع للغاز، لكنها لن تلغي تنفيذ المشروع.

وذكر بيسكوف للصحافيين: "بالطبع، في الوقت الراهن "إنشاء مركز توزيع للغاز" لا يمكن أن يكون أولوية بالنسبة لتركيا، نحن ندرك هذا الأمر، لذلك قد يؤجل تنفيذ المشروع لبعض الوقت".

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن العمل على إنشاء مركز توزيع للغاز كان يسير بوتيرة متسارعة، مضيفا "نعم قد يتم تأجيل العمل لبعض الوقت، لكن هذا لن يؤثر على تنفيذ الخطط".

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وتابع بيسكوف: "ليس لدينا شك في أن تركيا سوف تتعامل مع هذه الكارثة، وستقدم المساعدة اللازمة لضحايا الزلزال، وستعيد بناء المدن المدمرة"، لافتا الانتباه إلى أن "العديد من الدول، بما في ذلك روسيا ستساعد أنقرة في هذه العملية، تماما كما تقوم الآن بالمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا".

في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن العمل على إنشاء مركز دولي لتوزيع للغاز على الأراضي التركية قد دخل مرحلته النهائية.

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