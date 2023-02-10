أسعار النفط تتراجع لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير، أمس الخميس، كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من 5% هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأميركية مستقبلا.