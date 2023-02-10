أسعار النفط تتراجع لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية
استمرار تأرجح السوق بين مخاوف الركود في أميركا وتعافي الطلب الصيني
تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.
وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.
ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير، أمس الخميس، كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.
كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من 5% هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأميركية مستقبلا.
-
الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 7.3% خلال ديسمبر 2022بسبب نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية اقتصاد
-
بحث صادم: أفضل هواتف أندرويد القادمة من الصين مليئة ببرامج التجسسعبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المثبتة مسبقًا على الهواتف قصص اقتصادية
-
سوناك يبحث قضايا التجارة مع صندوق الاستثمارات السعوديضمن اجتماع مجلس الاستثمار البريطاني اقتصاد