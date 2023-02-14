رئيس إيجاس: إنتاج الغاز المصري مستقر ونخطط لتوسيع الحفر

قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الغاز في مصر سيظل مستقرا العام الحالي عند 6.4 مليار قدم مكعبة يوميا لكن لدى مصر خطط طموحة للتنقيب في البحر.

وأضاف مجدي جلال رئيس إيجاس في مؤتمر للطاقة في القاهرة "لدينا حملة جيدة وطموحة جدا للحفر في عامي 2024 و2025. نعتزم حفر حوالي 30 بئرا استكشافية، معظمها في البحر، خلال السنة المالية الحالية والمقبلة".

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وأضاف "لذا فإن الاحتياطيات المتوقعة، أتمنى أن تكون جيدة". وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران.

وقال جلال أيضا إن مصر لديها القدرة على تصدير نحو 13 مليون طن سنويا من خلال مصنعيها للغاز الطبيعي المسال، غير أنه من المتوقع تصدير نحو ثمانية ملايين طن هذا العام باستثناء أي زيادة في واردات الغاز من إسرائيل.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 مع سعيها إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة كما زادت صادراتها من الغاز والغاز الإسرائيلي في صورة غاز مسال.

ووقعت مصر في يونيو/حزيران الماضي اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتوسيع صادرات الغاز في الوقت الذي سارعت فيه أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الروسي.

غير أن مسؤولين ومصادر من القطاع قالوا إن أي زيادة كبيرة في القدرة على التصدير بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستستغرق وقتا.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يصل إلى 7.5 مليون طن.

وذكر جلال أنه يمكن إضافة خطي إنتاج إلى مصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال وثلاثة خطوط إلى مصنع دمياط لتصل الطاقة الإجمالية في مصر إلى أكثر من 30 مليون طن.

وبحسب مصادر في القطاع، فإن إضافة خطوط إنتاج للمصنعين ستحتاج إلى استثمارات كبيرة وستستغرق عدة سنوات.