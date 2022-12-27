مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل

كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن المزايدة الجديدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام 2022، تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها في العام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة في مصر، وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة.

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وأشار إلى أن الاستراتيجية توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها.

أوضح الوزير المصري أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في ظل السعي المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي.

وأضاف أن هذه المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة مطلع العام 2021.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار تبني وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار، حيث توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمي وبيانات الآبار، بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية للمشاركة في المزايدة، ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة.