ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة اليوم الأربعاء عن خطة استراتيجية جديدة تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وقالت المؤسسة على صفحتها على "فيسبوك" إن بن قدارة أعلن من بنغازي بداية تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

مادة اعلانية

وقالت المؤسسة الشهر الماضي إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و215 ألف برميل يوميا.